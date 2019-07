Huawei veut ouvrir un 2e centre de recherche en territoire québécois

L’arrestation de sa fille Meng Wanzhou, en décembre dernier, ne semble pas avoir refroidi le PDG de Huawei, prêt à allonger des centaines de millions de dollars américains pour ouvrir un deuxième laboratoire au Québec, a appris Le Journal.

« Nous allons acheter des terrains dans des villes comme Montréal pour y construire nos nouveaux centres de R et D », a confirmé au Journal le fondateur et PDG de Huawei, Ren Zhengfei, dans une déclaration transmise via courriel par son service de communications.

En décembre dernier, Le Journal a révélé l’existence d’un centre de recherche discret de Huawei d’une cinquantaine de chercheurs en intelligence artificielle (IA) dans la métropole.

Ren Zhengfei

PDG de Huawei

Or, Le Journal a appris que le géant chinois veut ouvrir un deuxième laboratoire d’envergure chez nous pour tirer profit des talents québécois en intelligence artificielle.

Pour l’instant, on ignore où il sera situé. Huawei a l’œil sur plusieurs terrains. Des centaines de millions de dollars sont sur la table, souligne l’équipementier chinois.

Huawei veut faire du Québec « le prochain Silicon Valley », selon son directeur des relations publiques, Chris Pereira, qui mise aussi sur le Nord-du-Québec pour déployer sa techno dans les zones reculées de « La Belle Province ».

Plus de 700 personnes travaillent dans les cinq centres de recherche de Huawei au pays, mais la techno espère doubler ce nombre à 10 centres au cours des prochaines années.

Climat tendu

Cet intérêt pour le Québec survient au moment où les relations Canada-Chine sont tendues. Après l’arrestation de la numéro 2 de Huawei, il y a sept mois, la Chine a emprisonné les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor.

Les deux hommes sont toujours incarcérés.

S’en est suivie une guerre commerciale sans précédent.

Après le canola et le porc, la Chine a indiqué la semaine dernière que la viande canadienne n’est plus la bienvenue.

Malgré ces conflits, le patron de Huawei entend continuer d’investir au Canada, qui ne lui a pas fermé la porte encore pour son réseau 5G, contrairement aux États-Unis.

Les autorités américaines craignent en effet que la Chine se serve de ses équipements pour l’espionner, ce qu’a toujours nié le fabricant chinois.