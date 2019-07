Investissements records à Lévis en 2019 pour le pavage des rues

La Ville de Lévis augmentera considérablement son budget pour la réfection des rues dans les cinq prochaines années. Elle amorce son plan quinquennal avec un investissement record de 15,6 M$ pour l’année 2019.

Bon an mal an, la Ville investissait 5 à 6 M$ par année auparavant pour ses opérations d’asphaltage, a expliqué le maire Gilles Lehouillier en conférence de presse. Dans son premier mandat, cette somme a été bonifiée à 12 M$ avant de redescendre autour de la moyenne habituelle.

L’effort n’était toutefois pas suffisant pour retaper les quelques 285 kilomètres de rue jugées en mauvais état, sur un réseau d’environ 900 kilomètres. Le maire a insisté sur l’importance d’augmenter la cadence, se félicitant des investissements «sans précédent» en 2019.

«On a pris une décision en octobre dernier, c’est d’augmenter considérablement les investissements pour la réfection de trottoirs et de pavage pour nos rues. C’est une demande constante de la population. On a 285 km à refaire. Ça ne veut pas dire que c’est la catastrophe mais il faut faire un virage sinon, le retard va être plus difficile à rattraper», a déclaré le maire de Lévis.

La Ville investira 7,7 M$ dans l’arrondissement Desjardins cette année, 4,2 M$ dans les Chutes-de-la-Chaudière-Est et 3,75 M$ dans les Chutes-de-la-Chaudières Ouest.

Le chemin Craig, qui apparaît au 3e échelon des pires routes du Québec selon le palmarès établi par le CAA-Québec, sera notamment refait, comme nous le révélions récemment.

Les citoyens peuvent consulter la carte interactive des chantiers sur le site web de la Ville de Lévis.

Principes artères et rues touchées par les travaux en 2019

Secteur Saint-Nicolas:

Chemin Craig (2,2 km)

Chemin Filteau (1,4 km)

Chemin Vire-Crêpes (1,2 km)

Rue Jérôme-Demers (900 m)

Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon:

Chemin Sainte-Anne (1,2 km)

Secteur Charny:

Avenue des Églises (de l’avenue du Maréchal-Joffre jusqu’au 8041, avenue des Églises)

Rues du Menuet et de l’Harmonie (1 km)

Secteur Saint-Jean-Chrysostome:

Rues Gérard-Tardif, Auclair et de la Sucrerie (1,3 km)Avenue Taniata (800 m)

Secteur Lévis:

Rues des Voltigeurs et Joseph-A.-Couture

Rues Verlaine, Ronsard, Victor-Hugo et Baudelaire (1 km)

Boulevard Étienne-Dallaire (de la route du Président-Kennedy au boulevard Alphonse-Desjardins)

Rues Hypolite-Bernier et Nobel (1,5 km)Boulevard Guillaume-Couture, secteur Lauzon (2,3 km)

Secteur Pintendre: