La cygogne passera une troisième fois pour Tomas Plekanec

L’ex-attaquant du Canadien de Montréal Tomas Plekanec et sa conjointe, l’ancienne joueuse de tennis Lucie Safarova, attendent un enfant qui devrait se pointer le bout du nez en décembre.

Il s’agira d’un troisième enfant pour l’ancien numéro 14 du CH. Les deux premiers sont nés d’une autre union. C’est d’ailleurs la même chose pour Safarova, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.

«Quand j'ai terminé ma carrière de tennis, je me demandais si j'allais connaître une joie semblable à celles de mes victoires sportives. [...] Maintenant, je sais qu'il y a encore plus de joie dans ma vie et je la considère comme un cadeau formidable aujourd'hui, a-t-elle écrit. Nous attendons un bébé avec Tomas Plekanec et nous attendons avec impatience le nouvel ajout familial! Le moment où l'on voit le petit cœur à l'échographie est probablement le plus beau sentiment de la vie!»

Safarova, qui a 32 ans, a pris sa retraite du tennis au printemps dernier.

Plekanec, lui, poursuit sa carrière de hockeyeur professionnel en République tchèque après avoir quitté le Canadien à l’automne dernier. L’athlète de 36 ans a passé la dernière saison avec le HC Kladno, aux côtés du légendaire Jaromir Jagr.