Le Canadien offre un contrat de 3 ans au joueur autonome et défenseur Ben Chiarot

Le Canadien de Montréal a accordé jeudi un contrat de trois ans, d’une valeur annuelle moyenne de 3,5 millions $, au défenseur gaucher Ben Chiarot.

Âgé de 28 ans, l’athlète de 6 pi et 3 po et 219 lb a obtenu 20 points, un sommet en carrière, en 78 matchs avec les Jets de Winnipeg la saison dernière. Ayant touché la cible cinq fois, il a maintenu un différentiel de +6 et totalisé 62 minutes de punition.

Chiarot a terminé au deuxième rang chez les Jets avec 139 tirs bloqués et au troisième échelon avec 171 mises en échec. Il a également conservé une fiche de +2 en six parties éliminatoires.

«Nous sommes heureux d'en être venus à une entente avec Ben Chiarot. Défenseur solide et très fiable, ce joueur comble un besoin pour notre équipe. Il s'agit d'un joueur qui peut obtenir beaucoup de temps de jeu et évoluer dans plusieurs situations. Je suis convaincu qu'il améliorera notre brigade défensive», a indiqué dans un communiqué le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin.

En 305 parties en carrière en saison régulière dans la Ligue nationale, toutes avec Winnipeg, Chiarot a amassé 64 points (12 buts, 52 aides).