Le parc de la Chute-Montmorency restera gratuit pour les résidents de Québec

Après la grogne suscitée par une nouvelle grille tarifaire, l’accès au parc de la Chute-Montmorency demeurera finalement gratuit pour les résidents de la région de Québec, mais il sera payant pour tous les autres visiteurs.

Les quelque 800 000 résidents de la Communauté métropolitaine de Québec (qui comprend les villes de l’agglomération de Québec, Lévis, l’Île-d’Orléans, la Côte-de-Beaupré et la MRC de la La Jacques-Cartier) seront les visiteurs les plus privilégiés lorsque la tarification révisée, dévoilée jeudi, entrera en vigueur le 3 septembre.

Non seulement l’entrée restera gratuite, mais ils profiteront aussi du stationnement au nouveau tarif de 4 $.

Ce dernier s’appliquera d’ailleurs à tous les automobilistes, peu importe leur provenance. Il s’agit d’une baisse de 68%.

Le gouvernement satisfait

Pour les Québécois en dehors du territoire métropolitain de la capitale, l’accès à chute Montmorency coûtera désormais 4 $. Les moins de 17 ans ne paieront rien. Les touristes venant de l’extérieur de la province devront eux débourser 8 $, comme prévu initialement.

La vice-première ministre et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, s’est dite « satisfaite du dénouement » et que les préoccupations exprimées par son gouvernement et les citoyens aient été entendues.

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) avait fait connaître le 28 mai dernier son intention de modifier son approche quant à la tarification de l’attraction touristique, la deuxième la plus fréquentée de la région de Québec, avec 900 000 visiteurs, dont la moitié sont des touristes hors-Québec.

La société d’État désirait instaurer une tarification individuelle plus cohérente avec ce qui se fait ailleurs dans son réseau, mais aussi dans l’ensemble de l’industrie.

Moins cher que prévu

La tarification d’origine prévoyait que le stationnement devenait gratuit pour tous, mais qu’il en coûterait 6,25 $ pour accéder au parc de la Chute-Montmorency à partir du 12 juin, sauf pour 75 000 résidents voisins qui conservaient la gratuité.

Le mécontentement des visiteurs de la chute a été immédiat et une pétition a ensuite recueilli plus de 15 000 signatures, réclamant que l’accès demeure gratuit pour les Québécois.

Dans une lettre à la Sépaq, le gouvernement caquiste avait à son tour recommandé l’accès gratuit pour tous les citoyens de la grande région de Québec.

La Sépaq avait ensuite mis sur la glace ses nouveaux tarifs, à la veille de leur entrée en vigueur, tout en signifiant que l’approche d’une tarification individuelle allait demeurer quoiqu’il advienne.

«La tarification du stationnement doit répondre à un double objectif, soit de contribuer au désengorgement des rues avoisinantes tout en encourageant l'usage du transport en commun ou d'un mode de déplacement actif», a tenu à rappeler la société dans un communiqué, jeudi.