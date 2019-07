Le viaduc de Saint-Rédempteur ouvrira «d’ici la mi-juillet»

Attendue depuis belle lurette par les citoyens de Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur, l’ouverture du nouveau viaduc reliant les deux secteurs aura lieu d’ici deux semaines, a confirmé maire de Lévis Gilles Lehouillier jeudi.

Questionné en conférence de presse à ce sujet, le maire a reconnu qu’il avait prévu une sortie médiatique lundi prochain, en marge de la séance du conseil municipal. Il a été forcé de devancer son annonce.

«Nous allons faire l’inauguration très bientôt. Je l’annoncerai lundi prochain. C’est un bel exemple de travaux complexes réalisés par la firme Pomerleau qui a obtenu le contrat. Nous sommes en mesure de vous dire que d’ici la mi-juillet, ça va être ouvert à la circulation», a déclaré M. Lehouillier.

La livraison du viaduc, qui surplombe la voie ferrée du CN, était prévue en novembre 2018 à l’origine mais elle a été repoussée en raison de l’instabilité du sol. Le maire de Lévis a tenu à rassurer la population à ce sujet et à dissiper les inquiétudes.

«Nous vous inquiétez pas, on a les meilleurs spécialistes au Québec et tout le monde nous dit que les travaux se produisent correctement et que tout est conforme (...) Les tassements (du sol) s’effectuent tel que prévu.»

Questionné sur des dépassements de coûts potentiels pour ce chantier de 17 M$, en raison des imprévus, le maire a répondu que c’était «très mineur». Il dévoilera plus de détails lundi prochain.