Les Blue Jays l’emportent grâce à la longue balle

Des circuits de deux points de Danny Jansen et de Brandon Drury ont propulsé les Blue Jays vers un gain de 6 à 3 face aux Red Sox de Boston, mercredi soir, à Toronto.

Jansen a créé l’égalité 3 à 3 en quatrième manche à l’aide de sa sixième longue balle de la saison. Drury a fait la différence en sixième manche en étirant les bras pour une septième fois depuis le début du calendrier régulier.

Lourdes Gurriel fils a lui aussi expulsé la balle hors des limites du terrain, en troisième manche.

Du côté des Red Sox, Rafael Devers a claqué un simple de deux points tandis que Christian Vazquez a frappé un circuit en solo.

Jacob Waguespack (1-0) a signé sa première victoire dans le baseball majeur. Le releveur des Jays a alloué trois points et six coups sûrs en cinq manches en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises. Ken Giles a assuré le sauvetage, son 13e de la saison.

Pour sa part, Chris Sale (3-8) a encaissé la défaite après avoir concédé cinq points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

Une neuvième manche fatale aux Rays

À St. Petersburg, une poussée de six points des Orioles de Baltimore en neuvième manche leur a permis de vaincre les Rays de Tampa Bay par marque de 9 à 6.

Alors que les deux formations étaient à égalité 3 à 3 après huit manches, Pedro Severino a lancé les visiteurs en produisant un point sur un optionnel. Jonathan Villar et Trey Mancini en ont produit deux autres avant que Renato Nunez frappe un circuit de trois points.

Rio Ruiz avait généré les trois premiers points des Orioles à l’aide de son cinquième circuit de la campagne plus tôt dans la rencontre.

Il s’agit d’une première défaite en cinq matchs pour les Rays, qui ont accueilli 21 545 spectateurs mercredi soir au Tropicana Field.

Le releveur Jose Alvarado (0-5) a encaissé le revers après avoir alloué six points, dont cinq mérités, en deux tiers de manche. Mychal Givens (1-4) a quant à lui obtenu la victoire.

Deux sommets pour Harper

Bryce Harper a frappé son 200e circuit et son 1000e coup sûr d’un même élan, mercredi soir, dans un match opposant les Phillies de Philadelphie aux Braves, à Atlanta. Il s’agissait également du 16e circuit de la saison du joueur-vedette des Phillies.

Longue absence pour La Stella

Les Angels de Los Angeles ont annoncé en début de soirée que leur joueur de deuxième but Tommy La Stella ratera de huit à 10 semaines d’activité en raison d’une fracture au tibia de la jambe droite.

Le joueur-étoile a subi la blessure mardi soir, lors d’un match contre les Rangers du Texas disputé à Arlington. En sixième manche, alors qu’il en était à sa troisième présence dans le rectangle des frappeurs, La Stella s’est élancé sur une balle rapide de Jose Leclerc. La balle a touché son bâton avant de ricocher violemment sur sa jambe droite. Visiblement souffrant, La Stella a été escorté hors du terrain. Des examens plus approfondis ont confirmé la fracture mercredi.