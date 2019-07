Les Capitales perdent un festival offensif

Les Jackals ont profité des largesses du partant Arik Sikula pour prendre les devants 6 à 0, dès la première manche. L’attaque des Capitales a effectué une remontée en milieu de match, mais ce ne fut pas assez pour enlever le quatrième duel de la série face à l’équipe du New Jersey, qui l’a emporté 12 à 8 mercredi au Stade Yogi Berra.

Après une première manche catastrophique, l’attaque des Capitales a rattrapé le déficit causé par Sikula. Le vétéran a accordé un circuit de trois points en plus de cinq coups sûrs et un double dès la manche initiale.

Le partant n’avait pourtant pas donné plus de trois points par match à l’adversaire lors de ses six départs en juin. Pendant ce mois, il a affiché un dossier de quatre victoires contre un seul revers. Sikula s’est repris lors des manches suivantes et les Caps ont répliqué avec sept points en milieu de rencontre.

Stayler Hernandez et Rian Kiniry ont frappé chacun des circuits en solo en quatrième. D’ailleurs, la balle a voyagé au Stade Yogi Berra avec cinq circuits au total pour les deux équipes, trois par les joueurs des Capitales.

Gros match des Cubains

Encore une fois, ce sont les mêmes qui ont été les meilleurs au bâton. Les Cubains Yordan Manduley et Stayler Hernandez ont à nouveau connu un fort match.

Nous pouvons comprendre le gérant Patrick Scalabrini, qui martelait en début de saison que les joueurs latins allaient stabiliser sa formation.

«Même si j’avais su que j’allais devoir patienter autant de temps avant de pouvoir les ajouter à l’alignement, j’aurais fait les démarches pour les avoir. Évidemment, j’aurais monté mon équipe différemment, en conséquence, mais je considère que ces gars-là valent la peine», avait dit l’entraîneur Scalabrini lors de l’arrivée des trois joueurs cubains à la mi-juin.

Il avait raison.

Les Capitales ont pris l’autobus en direction de Québec après ce dernier match face aux Jackals. Les hommes de Scalabrini profiteront d’une journée de congé jeudi, avant de reprendre l’action vendredi, au Stade Canac. Les Miners de Sussex County seront les visiteurs pour une série de quatre matchs.