Les producteurs laitiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean mécontents contre Justin Trudeau

SAGUENAY | Les producteurs laitiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont furieux contre le gouvernement fédéral.

L'aide financière promise lors du dernier budget et qui devait être livrée à la fin juin est retardée.

Ces compensations visent à soutenir les producteurs affectés par la gestion de l'offre et les accords internationaux qui ouvrent le marché canadien aux produits étrangers.

La ministre de l'Agriculture a récemment fait savoir que le dossier était complexe et que les modalités du programme d'aide devraient être définies d'ici les élections fédérales du 21 octobre prochain.

En attendant, les produits laitiers et les fromages étrangers continuent d'envahir le marché et les producteurs constatent que les transformateurs qui achètent leur lait sont plus prudents qu'auparavant.

«Tout ce temps-là dans l'incertitude, ce n'est pas bon pour personne, autant à la ferme que pour l'industrie», a dit jeudi le président des producteurs laitiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Daniel Gobeil.

«Je ne comprends pas comment les élus de la région peuvent abandonner l'agriculture à ce point là», a-t-il ajouté.

Les ministres provinciaux de l'agriculture ont prévu se rencontrer à Québec dans une dizaine de jours.

Les producteurs promettent de se faire entendre.