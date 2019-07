L’impressionnante séquence du New York City FC se poursuit

C’est simple, le New York City FC (NYCFC) ne perd plus. En défaisant les Sounders de Seattle par la marque de 3 à 0, mercredi au Yankee Stadium, la formation new-yorkaise a porté à 12 sa série de matchs sans défaite dans la Major League Soccer (MLS).

Cette heureuse séquence avait commencé avec un match nul de 0 à 0 contre l’Impact de Montréal, le 6 avril.

Mercredi, l’attaque du NYCFC a attendu à la deuxième demie avant de se mettre en marche. À la 58e minute, la frappe de Maximiliano Moralez a accidentellement été déviée dans le haut du filet par un joueur adverse. Le milieu de terrain a ainsi récolté son quatrième but à ses trois dernières sorties en MLS.

Jesus Medina, qui a obtenu une passe décisive sur la première réussite des siens, a à son tour trouvé le fond du filet 19 minutes plus tard.

Ebenezer Ofori a complété la marque en fin de rencontre.

Le NYCFC a été plus actif offensivement (20 tirs contre 14) et plus précis (huit tirs cadrés contre quatre) que les Sounders pendant la rencontre.

Festival offensif

À Chicago, le Fire a été sans pitié pour l’Atlanta United FC dans une victoire de 5 à 1.

Nicolas Gaitan s’est illustré dans la victoire en préparant les deux réussites de C.J. Sapong et celle de Francisco Calvo. Il a aussi marqué sur un tir de pénalité.

Fabian Herbers a aussi touché la cible pour les favoris locaux.

La maigre réplique d’Atlanta est venue de Brandon Vazquez.

En tout, le Fire a envoyé 24 ballons en direction du but adverse, contre seulement quatre pour Atlanta.

Kacper Przybylko fait mal à Orlando

À l’Exploria Stadium, Kacper Przybylko a touché la cible deux fois et l’Union de Philadelphie a défait l’Orlando City SC 3 à 1.

L’attaquant a d’abord fait preuve d’une belle patience pour inscrire son premier filet de la rencontre, à la 32e minute. Il a attendu que le défenseur adverse se compromette avant de décocher un bon tir bas.

Przybylko a ensuite profité d’une belle remise d’Alejandro Bedoya pour réussir son doublé en début de deuxième demie. L’Allemand a fait trembler les cordages à ses trois derniers matchs.

Fabrice-Jean Picault a été l’autre buteur des visiteurs.

Les favoris de la foule avaient pourtant bien entamé la rencontre avec un but de Chris Mueller dès la huitième minute.