Ottawa débloque 1,3 G$ pour la ligne bleue

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi à Montréal un financement de 1,3 milliard $ pour le prolongement de la ligne bleue, un projet attendu depuis des décennies par les Montréalais qui a fait l'objet de maintes annonces au fil des ans.

La ministre déléguée aux Transports Chantal Rouleau était sur place pour représenter Québec, mais n'a pas annoncé de montant de la part du provincial pour ce projet.

Avec cette annonce, M. Trudeau a confirmé l'appui d'Ottawa au projet d'ajout de cinq stations nouvelles stations de métro à l'est de la ligne bleue, suivant l'axe de la rue Jean-Talon, de l'actuelle station Saint-Michel jusqu'aux Galeries d'Anjou.

Un bureau de projet à la Société de transport de Montréal (STM) travaille déjà depuis plusieurs mois aux plans et devis nécessaires à la construction des nouvelles stations. La réalisation de ce projet, dont le coût total devrait s'élever à 4,5 milliards $, est toutefois conditionnelle à l'obtention d'approbations et de financement.

L'extension de la ligne bleue devrait être mise en service en 2026 si tout va de l'avant tel que prévu.

Le projet de prolongement de la ligne bleue prévoit:

- 5 nouvelles stations de métro accessibles sur 5,8 kilomètres;

- 2 terminus d'autobus et 1 stationnement incitatif de 1 200 places;

- 1 tunnel piétonnier souterrain assurant le lien avec le futur SRB Pie-IX;

- Des projections de 17 100 nouveaux usagers sur la ligne bleue;

- Le transfert modal de 5 300 personnes de l'auto vers le métro, soit une réduction de 24,6 tonnes de gaz à effet de serre par période de pointe du matin

- Le dépôt du dossier d'affaires est prévu en 2020 et le début des travaux, en 2021.

- Le prolongement de la ligne bleue s'inscrit dans le premier axe d'intervention de la Déclaration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour revitaliser l'Est de Montréal. Cet axe comprend plusieurs projets pour favoriser une mobilité durable et intégrée dans ce secteur de la métropole.

- Avec TVA Nouvelles