[PHOTOS] Nick Murphy: le ténébreux dansant

Ne vous laissez pas berner par ses airs de garçon ténébreux. L’Australien Nick Murphy, autrefois connu sous le nom de Chet Faker, est capable de faire danser des festivaliers.

Photo Simon Clark

Dans une place George-V qui était bien occupée à la pénombre du jeudi soir, sans toutefois approcher le débordement, Nick Murphy, mieux soutenu par la foule que sa prédécesseur Lou Doillon, a fait mouche. Surtout dans sa version dansante.

Photo Simon Clark

Il faut dire que l‘homme aux multiples démons intérieurs a plus d’une corde à son arc et il s’est amusé à varier les ambiances dès le premier tiers de sa prestation: d’abord à la guitare avec un archet dans la longue transe instrumentale qui a lancé le concert, puis seul au micro pour Hear It Now et Sunlight, deux titres de son introspectif nouvel album Run Fast Sleep Naked, on l’a aussi vu pitonner sur son séquenceur dans le passage électro-soul de1998 et s’asseoir au piano pour clore l’entrainante Weak Education.

Ce jeu de chaises musicales stylistiques a prédominé durant toute sa performance, livré par Murphy d’un bout à l’autre avec la même dégaine – et style vestimentaire – du gars qui a pris un verre de trop à un mariage.

De cette heure et demie vite passée, on retiendra comme fait saillant la séquence au groove irrésistible qui a vu Murphy et ses acolytes aligner coup sur coup The Trouble With Us, Birthday Card et Yeah I Care. Difficile de ne pas taper du pied.

Photo Simon Clark

Ce passage était si fort que son retour au piano, et à une folk qui se gratte le bobo, a mis l’ambiance festive, qu’il venait de si bien installer, en berne pendant la dernière ligne droite du concert.

Heureusement, il pouvait compter sur des admirateurs fidèles capables d’apprécier ces moments de psychanalyse musicale. Mais on aurait quand même repris du Nick qui danse avant son départ...