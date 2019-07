Santorini à son meilleur

Cette île de beauté produit parmi les meilleurs blancs de Grèce.

La famille Argyros est l’une des plus anciennes à produire du vin à Santorin. Avec le temps, le domaine familial est devenu le plus gros producteur indépendant en dehors de la coopérative. Cette cuvée 100% assyrtiko vinifiée et élevée en cuve inox est une magnifique introduction aux blancs uniques de cette île volcanique. Le 2017 est toujours aussi solide avec des parfums précis de citron frais, d’iode et de fleur blanche. Équilibre parfait entre la maturité du fruit et l’acidité vive qui donne à l’ensemble un côté précis et aérien. Finale tendue, longue et saline. Un must avec les calmars frits. Production bio.

Assyrtiko 2017, Argyros, Santorini, Grèce

27,50 $ - Code SAQ 11639344 – 14 % - 1,9 g/l

★★★ ½ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.