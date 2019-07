Son garçon témoin du drame

Malgré l’effroyable scène qui s’est déroulée à peine 24 heures plus tôt devant lui, le cadet de la famille, dont nous tairons le nom par respect, était le plus enjoué sur place.

Vêtu d’un polo rouge et d’un pantalon beige, le garçon au sourire pur et aux yeux perçants a étalé sa collection de dinosaures et s’est mis à réciter les noms et les caractéristiques de ceux-ci devant la représentante du Journal.