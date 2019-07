Tour CIBC: les cyclistes ont le vent dans les voiles

La 24e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau bat son plein sous le soleil et la chaleur depuis mardi, et les cyclistes du parcours de la Guérison ont fait un petit arrêt à Québec avant de reprendre la route vers Trois-Rivières, jeudi matin.

Malgré la chaleur intense qui s’est installée depuis quelques jours, les cyclistes étaient tout sourire, juste avant de reprendre la route pour plus de 150 kilomètres, jeudi.

«Il fait chaud, il fait beau, on ne s’en plaint pas», lance Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau.

Les cyclistes du parcours de la Guérison ont quitté Boucherville en début d’après-midi, mercredi, pour arriver à Québec en fin de journée. L’arrivée à Trois-Rivières est prévue pour 16h30 jeudi. Ils auront parcouru 300 km en deux jours.

Parmi eux se trouvaient les journalistes Pierre Jobin et Louis Jean, ainsi que le comédien Hugo Giroux, qui ont agi à titre de porte-parole du parcours.

Au total, ce sont plus de 850 cyclistes au travers une dizaine de parcours qui sillonnent les routes du Québec, dans le but d’amasser des fonds pour la Fondation Charles-Bruneau. La fondation finance la recherche en hémato-oncologie pédiatrique.

«On rayonne de partout, ça permet d’être présent partout et de représenter toutes les familles, c’est important de le souligner», poursuit M. Bruneau, précisant que les enfants atteints de cancer vivent aux quatre coins du Québec.

La durée des parcours varie d’un à quatre jours. L’événement prend fin ce vendredi avec l’arrivée de plusieurs autres parcours au Parc de la Mairie, à Boucherville.

La Fondation Charles-Bruneau espère dépasser le montant amassé lors de l’édition 2018, soit 4,5 M$.

«Nous avons en ce moment près de 2,2 M$, les autres montants et les dons corporatifs vont rentrer plus tard et demain (vendredi), les résultats vont arriver. Je pense que nous sommes dans la cible», s’enchante le porte-parole.

Le rêve de M. Bruneau est de «fermer» un jour la fondation et «d’enrayer» le cancer.

À ce jour, encore 20% des enfants atteints d’un cancer résistent aux traitements, selon le porte-parole.