Un prêteur usuraire a plaidé coupable d’extorsion

« Jusqu’à ce qu’elle porte plainte à la police, la victime ne dormait plus, elle était terrorisée », a expliqué la Couronne lors de la récente audience de Martin Nguyen au palais de justice de Montréal.

L’homme de 43 ans est un agent de sécurité qui travaillait dans un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du centre-ville de Montréal lorsqu’il a commis ses crimes, en 2017. Là-bas, il se vantait d’être riche grâce aux prêts privés. Et quand il a trouvé un employé qui avait des problèmes de jeu compulsif, Nguyen a flairé la bonne affaire.

Menaces et intimidation

« Il a agrippé la victime par le bras, l’a traînée dans les escaliers en lui donnant des coups et en lui répétant qu’elle était “dans la marde” », a relaté la Couronne, ajoutant que l’accusé avait mis la tête de sa victime dans un bain, tout en lui demandant de payer.

« Il a dit savoir où habitait la victime, et que même si elle se sauvait, il allait la retrouver », a résumé la poursuite.

Nguyen a été arrêté peu après et a été suspendu par son employeur. Maintenant qu’il a plaidé coupable d’introduction par effraction et d’extorsion, il risque en plus la prison. Il reviendra en cour le mois prochain pour les plaidoiries sur la peine.