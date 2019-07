Une expérience de nature unique au camping Saint-Bernard

LAC SAINT-BERNARD | Il est de plus en plus rare de pouvoir vivre une expérience de camping en pleine nature, avec une belle plage sablonneuse, à quelques kilomètres de la civilisation. C’est ce que vous offre le camping Saint-Bernard dans la réserve faunique de Mastigouche.

Situé sur les bords du lac du même nom dans la réserve, à 35 km au nord de Saint-Alexis-des-Monts, ce camping a su se développer une personnalité très intéressante.

« Notre but est d’offrir aux amateurs de camping seul, en couple ou avec la famille, une occasion de découvrir la nature dans un site enchanteur, à quelques kilomètres de la civilisation, si on peut le dire ainsi, affirme le directeur de la réserve, Éric Harnois. Les gens vont se sentir loin et proche à la fois chez nous. Nous leur offrons des sites de camping très bien organisés, capables d’accueillir des tentes, naturellement, mais aussi des équipements plus gros, jusqu’à l’autocaravane de 26 pieds. Nos 95 emplacements sont conçus de façon à assurer l’intimité des campeurs. C’est véritablement une ambiance et un type d’expérience uniques. »

Effectivement, il faut dire qu’une visite des lieux nous a permis de constater que les sites se retrouvent dans une forêt mixte mature, où le déboisement s’est limité aux besoins des routes et des sites de camping. Vous n’avez pas l’impression d’être empilés les uns sur les autres.

LES SERVICES

Sur le site, une foule de services sont disponibles, afin d’agrémenter votre séjour.

« Ce que nous voulons, c’est offrir tout ce qui peut être nécessaire aux campeurs pour leur faciliter le séjour au maximum. Nous offrons une plage surveillée avec des équipements nautiques disponibles. Il y a des canots, des pédalos, des kayaks, des planches à pagaie, tout ce qui peut agrémenter le séjour et surtout ce qui peut permettre de faire des activités agréables pour profiter de ce magnifique plan d’eau qu’est le lac Saint-Bernard, indique le directeur. Nous offrons même la possibilité aux gens qui le désirent de pêcher la truite mouchetée sur l’un des lacs rattachés au plan de pêche du camping. La pêche est très facile d’accès et nous avons procédé à des aménagements pour permettre aux gens de prendre facilement du poisson. C’est l’idéal pour la petite famille. »

En plus des sites disponibles, on retrouve sur le camping dix « Prêts à camper » complets et deux grands blocs sanitaires, avec salles communautaires adjacentes.

Un autre point important à souligner est le fait qu’il est possible de visiter le site pour une journée.

« Les gens qui sont de passage et qui veulent venir se faire une idée de ce que l’on offre peuvent nous visiter pour une journée et profiter de la place et des équipements, explique le directeur. C’est notre façon de leur faire découvrir notre coin de pays qu’ils vont certainement adopter immédiatement. »

TOUTE UNE NATURE

En vivant quelques heures sur ce site, nous avons été à même de constater la beauté du site et tout ce qu’il nous fait découvrir sur la nature de Lanaudière. C’est véritablement une oasis de la nature à l’état pur qui a été conservée sur le territoire de la réserve. Les couchers de soleil sont à couper le souffle.

Il faut aussi ajouter qu’il est possible de pêcher la truite grise dans le lac Saint-Bernard. Elle est assez facile et les prises sont au rendez-vous, surtout en début de saison. Une fois la chaleur arrivée, le poisson se retranche dans les profondeurs. À ce moment-là, il faut des équipements plus spécialisés comme des downriggers pour le déjouer.

Camper en pleine nature amène aussi à respecter certaines règles qui font la différence. Pour conserver l’intégrité du site, il est préférable de ne jamais laisser traîner de la nourriture qui pourrait attirer les animaux. Il faut la conserver dans une glacière et la placer dans la voiture, pour la rendre difficile d’accès. Si vous faites un feu, que ce soit pour cuisiner ou pour vous divertir, il faut le faire à l’endroit prévu, sans arracher des branches ou brûler du bois mort. Lorsque vous avez fini, assurez-vous que le feu est bien éteint. Ce sont ces petits gestes et bien d’autres, comme le choix de savon biodégradable pour la vaisselle, qui peuvent faire la différence.

Pour en savoir plus sur le camping Saint-Bernard, téléphonez directement au bureau de la réserve au (819) 265-2098. Il est aussi possible de réserver via le site internet www.sepaq.com, sous l’onglet Réserve faunique de Mastigouche.

CAMPING SAINT-BERNARD