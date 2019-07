Une histoire de famille!

S’il existe un adjectif pour caractériser Éric Desgagnés, c’est bien celui d’innovateur. Copropriétaire de l’entreprise Cidrerie & Vergers Pedneault, voilà qu’il a ouvert, il y a un mois, une toute nouvelle entreprise : Aux fruits du biscuitier. Et c’est bien sûr en famille qu’est né le projet.

« J’avais acheté le terrain de l’autre côté de la cidrerie et on se demandait qu’est-ce qu’on pourrait en faire. Un jour, mon fils Jean-Simon avait lancé cette idée. Un peu sous forme d’amusement, je lui ai donné mon accord pour qu’il monte un projet. Nous avions visité l’Europe et visité des biscuiteries. L’idée a germé et lorsque Jean-Simon a déposé son projet, ça avait du sens », explique Éric Desgagnés.

Une recette de maman

En Europe, les biscuiteries sont des endroits magiques où l’on retrouve des milliers de gâteries. Éric Desgagnés espérait recréer un endroit tout aussi féérique. Et on peut dire : mission accomplie !

Mettant en vedette les produits du verger, le pâtissier-boulanger Normand Ricard y confectionne de belles douceurs à partir de pommes, de cerises, de prunes et d’amélanches. Si comme moi, vous vous demandez ce que c’est... eh bien, il s’agit d’un fruit appelé communément poire sauvage. Et tous ces beaux fruits proviennent du verger, bien entendu.

Parmi tous les biscuits et pâtisseries de la boutique se trouve un petit bijou à découvrir. Nommées « Les biscuits à Yvonnie », il s’agit de galettes faites à partir de prune et dont la recette vient de madame Yvonnie Desgagnés, la mère d’Éric. En plus d’avoir donné la recette, il allait de soi qu’on lui donne son nom pour souligner son apport à la famille. On y retrouve aussi un excellent biscuit, de type moelleux, aux pommes. Un délice vendu dans la boutique de l’île et, bientôt, dans les boutiques de la cidrerie.

De beaux projets

Entouré de sa famille et de ses enfants Samuel, Pierre-Louis, Élisabeth et Jean-Simon, Éric Desgagnés ne manque certainement pas de projets.

« On travaille actuellement sur des projets pour des collectes de fonds, pour des cadeaux corporatifs. Les enfants vendent du chocolat qui ne provient même pas de la province, alors que ça serait beaucoup plus intéressant d’acheter des produits locaux, des produits de notre belle île », conclut M. Desgagnés.

Installée à L’Isle-aux-Coudres depuis plus de cent ans, la famille n’a pas fini de surprendre. Et à voir les projets qui émanent des enfants Desgagnés, ils sont là pour encore bien longtemps.

► Site web : facebook.com/biscuitierIAC/