Voici des albums à écouter dans un hamac!

The Planet Smashers

Too Much Information

Diantre, un nouvel album de la résistance ska locale! Outre quelques ovnis, les Smashers livrent un énième album « de party » juste à temps pour l’été. Mine de rien, c’est toutefois dans ces « inclassables » que Too Much Information se distingue de la discographie du projet (la pièce titre, borderline engagée, et Break My Neck — tirée d’un fait vécu — en témoignent). Ni Dieu ni maître, toutefois, ne peuvent convaincre le collectif montréalais d’être sérieux très longtemps. C’est donc un disque essentiel pour votre prochain party de piscine, en effet !