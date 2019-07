Vous pouvez maintenant dormir dans l'hôtel de Jacynthe René

Les canicules qui guettent les prochains jours risquent de faire déborder les piscines publiques et les endroits frais. Si vous êtes à la recherche d’un endroit magnifique pour vous prélasser loin de la chaleur intense, on vient de découvrir un nouvel endroit à Montréal créé par l’entrepreneure Jacynthe René, parfait pour dormir à la fraîcheur.

Jacynthe René, qui est à la tête de l’entreprise québécoise Maison Jacynthe vient tout juste de terminer les travaux à l’intérieur de sa bâtisse afin de transformer sa boutique en hôtel. Les suites, qu'on peut maintenant louer, sont situées à douze coins de rue exactement du centre-ville. L'hôtel est également proche de la station Sherbrooke.

Et oui, il est maintenant possible de séjourner dans ce magnifique lieu d’hébergement qui ne ressemble pas du tout à un hôtel traditionnel. Toute la déco est à l’image de la propriétaire et sa compagnie. D’ailleurs, les rénovations ont pris pas moins de 6 mois pour créer cet endroit champêtre.

«J’y ai mis toute ma passion pour les rénovations de maison centenaire, dans le respect des matériaux et du grand art d’antan (la charpente découverte est à couper le souffle) autant que tout mon amour dans le choix du mobilier antique chaleureux puis des matelas, draps, vaisselle que j’ai choisis comme pour chez moi.»

Pour louer une suite dans ce lieu centenaire, c’est par ici!