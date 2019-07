EAST, Suzanne Drolet



Au CHUL, le 7 juin 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Suzanne Drolet, épouse de feu monsieur Gaston East, fille de feu Juliette Martel et de feu Antonio Drolet. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie, Martin (Lise Desrochers), Simon (Paulette Douglas) et Louise (Gaston Lavoie); ses petits-enfants: Simon East-Lavoie (Annie-Claude Dubé), Jean-Sébastien East (Diana Vargas), Marc-Olivier East (Laurence Chouinard-Couture), Marie-Pier East-Lavoie et Stéphane East; ses arrière- petites-filles: Maïa et Jade East-Vargas; ses soeurs et son frère: Renée (feu Egyde Roy), Louise et Jean-Claude (Ginette Legros); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille East: Conrad (Françoise Perron) et Olivette (feu Laurent Lamontagne); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était également la belle-sœur de feu Marie-Claire (feu Paul-Émile Rousseau), feu Laurent (feu Olive Pelletier, feu Jacqueline Blouin) et de feu Florian (feu Irene Swiezynska). Un merci tout spécial au docteur Gabrielle Lafrenière et à toute l'équipe des soins palliatifs du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, téléphone: 418 524-2626, www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.