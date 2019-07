DE ROSA, Pia Stulin



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 27 juin 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Pia Stulin, épouse de feu monsieur Umberto De Rosa. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport), autrefois de Sept-Îles.où la famille vous accueillera à compter de 12h30 L'Inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Sept-Îles. Madame Stulin laisse dans le deuil ses enfants: Franco (Rosemarie Mc Kenzie) et Graziella (Réjean Pouliot); ses petits-enfants: Amorio De Rosa, Jean-Philippe et Vincent Pouliot; son frère Giuseppe et sa sœur Alma; ses beaux-frères et belles-sœurs: Éléna (feu Giovanni), Irma (feu Stefano), Aldo (Albina) et Antonio (Giuseppina); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence Myriad pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com. La direction des funérailles a été confiée à la maison