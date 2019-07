Ça progresse pour Ignacio Piatti

L’ailier de l’Impact de Montréal Ignacio Piatti pourrait revenir au jeu plus vite que prévu.

Toujours blessé au genou droit, l’Argentin de 34 ans devait s’absenter pour une période de huit à douze semaines, selon une prédiction des médecins effectuée à la fin mai. Toutefois, le joueur désigné s’entraîne de façon énergique depuis un certain temps. L’entraîneur du club, Rémi Garde, s’est montré positif à son sujet, vendredi, en marge de l’entraînement de l’équipe.

«On est un peu au jour le jour, ce sont surtout les sensations de "Nacho" qui sont importantes, et la très bonne séance de travail qu'il a pu faire avec (le préparateur physique) Robert Duverne est positive, a-t-il indiqué. Il faut aussi attendre encore un peu l'évolution clinique et là, on est soumis à ce que les médecins vont nous dire.»

L’entraîneur a souligné qu’il était possible que les pronostics des médecins ne soient pas absolument précis quant à la durée de l’absence du joueur-vedette de l’Impact.

Garde a également confirmé qu’Orji Okwonkwo et Maxi Urruti sont toujours ennuyés par des pépins physiques. Si le premier est assuré de rater le match de samedi, contre le Minnesota United, il se pourrait que le second soit disponible.