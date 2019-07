C’est la folie pour acheter ou installer un climatiseur

Dame Nature donnera un peu de répit aux Québécois ce week-end et en début de semaine, même si les prochains jours s’annoncent chauds. Le taux d’humidité devrait chuter drastiquement, ce qui sera « plus confortable ».

« En général, on ne sera plus dans les journées très chaudes et humides, mais plus dans le temps ensoleillé et chaud », a indiqué Annabelle Fillion, météorologue chez Environnement Canada.