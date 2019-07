Claude Dubois, mené par l’émotion

Plus de trois ans après un diagnostic de cancer de la moelle osseuse, Claude Dubois se porte bien. En tournée jusqu’en 2020, le chanteur de 72 ans se dit porté par l’amour de ses fans. « Le public me donne de ­l’énergie. Ça me fait vivre. Ça me donne une envie de jeter la maladie derrière moi », confie-t-il au Journal.

Le chanteur se produira pour la dixième fois au Festival d’été, samedi soir, en tête ­d’affiche, au parc George-V. Le spectacle qu’il présentera, Dubois en liberté, sera sensiblement le même que celui qu’il traîne depuis trois ans dans les salles du Québec, et qu’il a présenté à une dizaine de reprises devant un Grand Théâtre plein à craquer.

« C’est un spectacle qui laisse place à l’improvisation, non pas à la robotisation des choses, dit-il. Ce qui nous mène, c’est l’émotion. L’idée, c’est d’amener les gens aux larmes, et ensuite au rire. Pour moi, c’est ça, la liberté, c’est d’arriver à atteindre cette magie. Je suis ravi de ce spectacle-là, qui perdure. »

L’ensemble des chansons qu’il livre au public sont « des incontournables », comme J’ai souvenir encore, Le blues du ­businessman, Si Dieu existe, autant de pièces qu’il chante encore avec émotion, dit-il.

« Comme les rappeurs »

Claude Dubois s’est toutefois fait ­imposer quelques restrictions par son médecin s’il veut continuer la tournée. S’il a encore toute l’énergie nécessaire pour chauffer les planches pendant une heure et demie, il doit restreindre ses contacts physiques avec les gens. Si vous le croisez, ne lui tendez pas la main... mais le poing.

« Je ne peux plus serrer de mains, on oublie ça, parce que ma reproduction d’anticorps est fragile. Il ne faut pas que je prenne de risque. Au lieu de donner une poignée de main, je montre le poing, comme les rappeurs », lance-t-il en riant.

Soif d’écriture

Occupé par la tournée, Claude Dubois ne ferme pas la porte à sortir de nouvelles chansons. Mais pour l’instant, il n’a pas de projet d’album à court terme.

« Il y a beaucoup de chansons que je n’ai jamais sorties. Et j’ai toujours eu un appétit d’écriture. Bientôt, j’aimerais me mettre à écrire tous les jours. »