C’est demain que près de 200 navigatrices se réuniront à Lévis à l’occasion de la Coupe Femina, un événement mobilisateur qui vise entre autres à démocratiser la voile et à inciter les femmes à s’y adonner. Pascale Robitaille a rencontré Marie-Andrée Poulin, journaliste culturelle à TVA et porte-parole de l’événement depuis deux ans, elle-même nouvellement adepte du sport. Elle a parlé des débuts de sa passion et invite la population à venir encourager les navigatrices qui prendront le départ sur le fleuve en direction de Saint-Michel-de-Bellechasse.

Elle a également expliqué pourquoi elle a eu un coup de cœur pour cet événement. « C’est une occasion de rassembler des femmes qui vont oser la mer, a-t-elle déclaré. Des femmes qui vont essayer de prendre leur place. On sait que les sports nautiques, c’est majoritairement masculin et on veut qu’elles suivent, on veut qu’elles prennent leur place. » Avis aux femmes intéressées : la meilleure façon d’apprivoiser la voile est, selon elle, de suivre une formation et de prendre le temps de se familiariser avec ce sport.

► Pour information : coupe-femina.com