CLOUTIER, Kathleen

À l'Hôpital St-Sacrement, le 1er juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Kathleen Cloutier. Elle est la fille de feu Monsieur Roger Cloutier et de feu Dame Yvette Mercier. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Yves Pelletier), Éric (Josée Tremblay) et le père de ses enfants monsieur Claude Gendron; ses petits-enfants: Alexe et Maxime; ses frères: Pierre (Dominique Rivard), Robert (Suzanne Marquis); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Née à Québec, elle a demeuré à Chicoutimi. La famille recevra les condoléances aude 13h à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3, Canada). Pour rendre hommage à Kathleen, vous pouvez visiter notre site web www.dignitequebec.com