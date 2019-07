Douro: rouges et blancs avec le barbecue

Sur les terrasses qui jalonnent les rives majestueuses du Douro, la vigne grimpe, souveraine. Pendant des siècles, les vignerons de la ­région l’ont plantée et cultivée avec, en tête, une recherche de ­maturité, de richesse et de ­puissance. C’était la grande époque du porto, qui a séduit tant de Québécois dans les ­années 1990. En 2001, la SAQ en avait vendu pour 56,6 millions de dollars !

Mais voilà, les choses changent. Les consommateurs d’aujourd’hui surveillent leur indice glycémique et redoutent l’intensité de ces boissons qui titrent environ 20 % d’alcool et comptent, en moyenne, 100 grammes de sucre par litre. Résultat : l’érosion des ventes se poursuit et le porto n’a généré qu’un maigre 20 millions de dollars en 2018.

Dès qu’ils ont compris que la soif pour ces grands vins fortifiés n’irait que ­décroissant, les gens de l’industrie se sont convertis massivement à la ­production de vins rouges de table. Après tout, la région pouvait compter sur un approvisionnement quasi illimité en raisins. Il ne suffisait que de ­changer la façon de vinifier. L’équation est logique, mais hélas, la réalité est plus complexe.

Apprivoiser la vigne

Les vignobles situés dans les ­secteurs les plus chauds de la ­vallée donnent des raisins hyper sucrés et ­concentrés qui conviennent ­parfaitement à ­l’élaboration du porto, mais qui s’avèrent parfois un peu trop lourds pour des vins de table. Pour produire des rouges fins et élégants, il fallait repenser les façons de faire en ­profondeur, à commencer par la vigne.

Atteindre la perfection

C’est ce que font les meilleurs ­producteurs de la région depuis une vingtaine d’années. Ils cherchent les zones d’altitude, les coteaux orientés vers le nord ou vers l’est, protégés du soleil brûlant de la fin de l’après-midi, et en tirent des vins certes charnus, mais surtout digestes et empreints de fraîcheur. Parfaits pour accompagner vos barbecues... Santé ! Saúde !

Vale do Bomfim 2016, Dow Photo courtoisie Portugal 13,5 % | 2 g/l | 14,65 $ Code SAQ : 10838982 Très bon rouge qui porte à la fois les traits aromatiques du Touriga nacional, avec ses parfums de violette et de bergamote, et la charge tannique habituelle des vins du Douro. Solide et ­savoureux, mais pas brutal. Beaucoup de présence dans le verre pour le prix.

Barco Negro 2016, Cap Wine Photo courtoisie

Portugal 13,5 % | 3,6 g/l | 14,70 $

Code SAQ : 10841188

En 2016, le Québécois André Tremblay et ses associés ont produit un vin frais et tout en nuances, ­composé de Touriga nacional et de Tempranillo, appelé Tinta roriz dans le Douro. Le fruit est mûr, mais l’attaque en bouche est nerveuse, encadrée de ­tanins compacts qui laissent en finale une sensation tonique. Belle réussite !