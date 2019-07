FEQ: 8 choses que vous ne saviez pas sur le groupe indie alt-J

Dans quelques heures, les plaines d’Abraham seront plongées dans une ambiance enveloppante et apaisante alors que le groupe britannique alt-J sera en ville dans le cadre du Festival d’été de Québec.

Bien que propulsé sur la scène internationale dès la sortie de son premier album An Awesome Wave, en 2012, alt-J reste l’une des formations les moins connues du grand public à figurer parmi les têtes d’affiche de la grande scène cet été.

Néanmoins, le style musical inclassable du groupe, situé quelque part entre le indie rock, le folk et le hip-hop, et mettant à l’avant-plan de magnifiques arrangements vocaux, vaut grandement le détour.

Voici donc huit choses à savoir sur alt-J avant de les (re)découvrir ce vendredi au FEQ

1) Certains membres du groupe se sont rencontrés... en faisant leur lavage!

Les quatre membres fondateurs du groupe se sont rencontrés en 2007 alors qu’ils fréquentaient tous l’Université de Leeds, en Angleterre.

Pour la petite histoire, Joe Newman (guitare et voix) et Gus Unger-Hamilton (clavier et voix) ont fait connaissance par pur hasard alors qu’ils faisaient leur lavage dans la buanderie commune de leur immeuble.

Quant à eux, Thom Green (batterie) et Gwil Sainsbury (basse) connaissaient Newman alors qu’ils étudiaient tous les trois les beaux-arts. Sainsbury a toutefois quitté la formation après la sortie du premier album. Il n’a jamais été remplacé.

2) Deux autres noms de groupe ont précédé alt-J

Lors de sa formation, le groupe alt-J se nommait plutôt «Daljit Dhaliwal», en hommage à la présentatrice télé britannique portant le même nom.

Les membres ont ensuite adopté le nom «Films», mais celui-ci n’a pas duré longtemps car ils ont appris l’existence d’un groupe américain nommé «The Films».

3) Le nom alt-J représente en fait un symbole ∆

Photo d'archives AFP

En tapant alt + J sur le clavier d’un Mac, vous comprendrez la signification de ce nom de groupe plutôt singulier.

Il s’agit du raccourci pour écrire le symbole ∆, soit la lettre «delta» de l’alphabet grec.

4) Une casserole était installée sur la première batterie de Thom Green

Comme ils étaient aux études, les moyens des membres du groupe étaient plutôt modestes dans leurs débuts, si bien que leurs répétitions se déroulaient dans une chambre.

Le batteur, Thom Green, avait même installé une casserole sur sa jambe pour faire office de cymbale. Cette installation originale l’a même suivi dans les premiers spectacles du groupe.

Aujourd’hui, la casserole ne fait plus partie du «kit» du batteur, mais aucune cymbale ne l’a remplacée. Cette particularité donne d'ailleurs une couleur unique à la section rythmique des pièces de alt-J.

5) Le groupe intègre plusieurs références pop à ses chansons

Certains thèmes abordés dans les chansons d’alt-J vous semblent familiers? Vous ne rêvez pas! Les membres ont glissé parmi leurs créations plusieurs références à d’autres œuvres.

À titre d’exemples, le nom du premier album, An Awesome Wave, est un clin d’œil à American Psycho, les paroles de la chanson Matilda rend hommage au personnage de Natalie Portman dans le film Leon de Luc Besson et la pièce Nara fait référence aux protagonistes de la série Les Chroniques de Narnia.

Origins of An Awesome Wave...American Psycho. pic.twitter.com/552hRcB6 — Δ (alt-J) (@alt_J) 13 mars 2012

6) Thom Green vit avec une maladie héréditaire qui le rend presque sourd

AFP

Le batteur d’alt-J vit avec le syndrome d’Alport, une maladie héréditaire qui affecte grandement ses reins et son ouïe.

En raison de sa condition, Thom Green a reçu une transplantation rénale en 2008. Également, sans l’aide de son appareil auditif, le musicien est sourd à 80 %.

7) alt-J et Miley Cyrus ont quelques collaborations à leur actif

Le groupe britannique a incorporé un extrait de la voix de Miley Cyrus dans la pièce Hunger Of The Pine parue sur l’album This Is All Yours. Vers 1min20, on reconnaît la phrase «I’m a female rebel» chantée par l’artiste américaine dans sa chanson 4x4.

Par ailleurs, Miley Cyrus avait quant à elle utilisé la pièce Fitzpleasure du groupe britannique dans sa tournée Bangerz.

8) Les membres d’alt-J aiment tellement la bière... qu’ils en brassent!

Visiblement de grands amateurs d’houblons, les membres d’alt-J ont brassé leur propre bière en collaboration avec l’entreprise Signature Brew.

Nommée «Absolutely No Worries», cette Brut IPA de 6,5 % aux touches herbacées est un clin d’œil à leur breuvage de prédilection en tournée: le gin tonic!

♦ alt-J foulera la scène des plaines d’Abraham ce vendredi dès 21h30. Les premières parties du spectacle sont confiées à CHVRCHES (20h) et Sir Sly (19h).