Le 3 juillet, la Fondation Félix-Leclerc tenait son spectacle-bénéfice. Cette année, Mario Pelchat a revisité le répertoire du célèbre chansonnier lors d’un spectacle intimiste. La vente des billets pour cet événement a permis de recueillir de précieuses sommes afin d’appuyer la mission de la Fondation et de l’Espace Félix-Leclerc.

En entrevue avec Marie-Christine Leblanc, Mario Pelchat a parlé du fait qu’il connaît l’œuvre de Félix Leclerc depuis son enfance. « Depuis que je suis tout petit que je connais son œuvre, je connais qui il est et ce qu’il a représenté pour le Québec, a-t-il déclaré. C’était un grand orateur, quelqu’un qui était très terre à terre, qui était proche des vraies choses. On le sent. Même si je ne l’ai pas rencontré, on le sent, dans son écriture, dans tout ce qu’il a dit. On l’a vu quand même abondamment en entrevue et, la manière dont il s’exprimait, c’était flagrant que cet homme-là avant beaucoup d’humilité, beaucoup d’altruisme, d’ouverture sur les autres, de compassion, de compréhension. Je pense que c’est ce qu’on doit retenir. »

Photo courtoisie

Pour sa part, Mme Nathalie Leclerc, fille de l’auteur-compositeur-interprète, constate que les textes et l’œuvre de son père demeurent encore bien vivants et très actuels. « Encore aujourd’hui, on ne dit pas qu’il est ringard, pas du tout, a-t-elle souligné. On lit ses textes encore aujourd’hui et c’est comme s’il les avait écrits la veille. Il n’a jamais été à la mode, donc aujourd’hui encore, on peut lire et on peut faire des liens avec ce qui se passe dans le monde. Il avait vu juste, un genre de visionnaire. » Voyez le reportage complet demain, à l’émission.

Perpétuer la mémoire de Félix Leclerc

Rappelons que la mission de la Fondation Félix-Leclerc consiste à perpétuer la mémoire et l’œuvre du légendaire chansonnier québécois. Ses actions visent à financer l’Espace Félix-Leclerc, notamment pas des campagnes de financement. Elle offre également un programme de bourses du Prix Félix-Leclerc de la chanson décerné à l’occasion des Francofolies de Montréal ainsi que lors d’une soirée en Europe pour les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes québécois et français. Elle est également responsable du programme de bourse du Prix Félix-Leclerc de la poésie décerné lors du Festival international de la poésie de Trois-Rivières. En outre, elle produit et diffuse des spectacles et s’engage à soutenir les activités qui favorisent le bien-être et le développement de la culture francophone.

Une programmation estivale de haut niveau

Par ailleurs, la programmation estivale s’annonce exceptionnelle à l’Espace Félix-Leclerc, notamment avec des spectacles offerts par Yoan, Lou-Adriane Cassidy et Alex Perron. À surveiller en août, le passage attendu d’Alfa Rococo, Salomé Leclerc, Kevin Parent, Korine Côté et Brigitte Boisjoli. Information et billets : felixleclerc.com