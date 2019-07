Gare aux «Huards»

Qui plus est, cette équipe est drôlement opportuniste avec ses 33 buts, le troisième meilleur total de la MLS, sur seulement 71 tirs cadrés, le cinquième plus petit total de ligue.

« C’est une équipe en confiance, capable de marquer beaucoup de buts avec des joueurs très vifs et très mobiles vers l’avant, donc on est prévenus », a reconnu Rémi Garde vendredi matin.

« Ils sont très solides défensivement et ils attaquent massivement, en plus d’être rapides et de compter sur de bons fabricants de jeu, comme [Osvaldo] Alonso, [Darwin] Quintero et [Romario] Ibarra », a ajouté Shamit Shome.