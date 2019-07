Le dompteur d’un cirque tué par un tigre dans le sud de l’Italie

Le dompteur d’un cirque italien a été tué par un de ses tigres pendant une séance d’entraînement alors que le chapiteau se trouvait sur la commune de Triggiano dans les Pouilles (sud), annoncent les médias italiens.

Selon les premières informations, Ettore Weber, 61 ans, un dompteur réputé qui travaillait pour le cirque Orfei, était en train de répéter jeudi après-midi son numéro avec quatre tigres lorsque l’un des fauves s’est lancé sur lui et l’a mordu.

Les trois autres tigres se sont également jetés sur le dompteur et ont continué à « jouer » plusieurs minutes dans la cage avec le corps de la victime, racontent plusieurs médias.

Le personnel du cirque et les secours sont intervenus pour éloigner les félins mais le dompteur n’a pas survécu à ses blessures.

Le parquet local a ouvert une enquête sur les circonstances du drame.

Le cirque Orfei était arrivé à Triggiani, près de Bari, le 15 juin et devrait rester sur la commune jusqu’au 14 juillet.

À la fin de 2018, une quarantaine de pays dans le monde, dont une vingtaine en Europe, avaient proscrit partiellement ou totalement les cirques avec des animaux sauvages.

Le gouvernement britannique s’est engagé à interdire l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques à partir de 2020.

Si la France n’a pas encore légiféré sur le sujet, près de 400 communes ont déjà signé des arrêtés interdisant l’accueil des cirques avec animaux sauvages.

Le ministre français de la Transition écologique François de Rugy a lancé en avril un groupe de travail sur le bien-être des animaux dans les cirques, les zoos ou encore les delphinariums, alors que l’opinion publique est de plus en plus sensible à la condition des bêtes sauvages en captivité.