Les Blue Jays se butent à Dylan Bundy

Le partant des Orioles de Baltimore Dylan Bundy était en grande forme vendredi soir, à Toronto, et a permis à sa formation de vaincre les Blue Jays 4 à 1.

L’artilleur de 26 ans a œuvré pendant six manches et deux tiers, ne donnant qu’un point sur trois coups sûrs et deux passes gratuites. Il a également retiré six adversaires sur des prises. Le lanceur gagnant a été retiré de la rencontre après avoir accordé un circuit à Brandon Drury lors du septième engagement. Il s’agissait de l’unique moment de réjouissance des favoris de la foule.

Succédant à Bundy (4-10), les releveurs Richard Bleier, Miguel Castro et Paul Fry ont poursuivi le bon travail de leur partant. Le dernier a d’ailleurs obtenu son deuxième sauvetage de la saison.

Offensivement, les vainqueurs ont été propulsés par Chris Davis, qui a produit trois points. Le joueur de premier but a réussi un circuit en solo lors de la deuxième manche et a frappé un simple bon pour deux points dans le dernier engagement.

Ayant accordé les deux premiers points des Orioles, l’artilleur Aaron Sanchez (3-12) a encaissé le revers.

Les deux formations se retrouveront samedi, pour le deuxième duel de cette série de trois présentée dans la Ville Reine.

Judge et Gardner tranchent en 11e

Des circuits d’Aaron Judge et de Brett Gardner en 11e manche ont permis aux Yankees de New York de vaincre les Rays de Tampa Bay par la marque de 8 à 4, à St. Petersburg.

Judge a dénoué l’impasse avec son neuvième circuit de la saison. Il s’agissait de sa deuxième longue balle de la rencontre. Le voltigeur des Yankees avait ouvert la marque en première manche avec un circuit en solo.

Gardner a porté le coup de grâce aux Rays avec un coup de canon de trois points en 11e manche. Aaron Hicks a également étiré les bras pour les vainqueurs.

Du côté des Rays, Nate Lowe et Mike Zunino ont propulsé la balle de l’autre côté de la clôture.

David Hale (2-0) a été le lanceur gagnant chez les Yankees tandis qu’Aroldis Chapman a signé son 24e sauvetage de la saison. La défaite a été portée à la fiche de Ryne Stanek (0-2).