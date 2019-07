Ligne bleue et pont Champlain: les conservateurs dénoncent l’opportunisme des libéraux

Le député conservateur Joël Godin a vertement critiqué le gouvernement Trudeau pour sa gestion des dossiers de la ligne bleue et du pont Champlain, qui selon lui est guidée par des intérêts électoralistes.

«Il ne faut pas être dupe. On est en pré-campagne électorale et le gouvernement en place se crée des opportunités», a lancé M. Godin en entrevue au 6 à 9 de Caroline et Maka sur les ondes de QUB radio.

Le député de Portneuf-Jacques-Cartier et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et d’infrastructures accuse le gouvernement d’avoir accéléré son annonce d’un financement de 1,3 milliard $ pour le prolongement de la ligne bleue puisque Québec n’a toujours pas annoncé de somme pour le projet.

«Son partenaire principal, qui va payer plus cher la facture, ne sait pas combien coûte le projet et n’est même pas prêt à l’annoncer», a-t-il déploré.

Le député a d’ailleurs indiqué qu’il n’y aurait «pas de chèque en blanc» pour un prolongement de la ligne bleue si les conservateurs forment le prochain gouvernement. «Nous allons faire notre travail de façon rigoureuse et regarder combien coûte le projet et combien il y a d’argent de disponible», a-t-il soutenu.

Pont Champlain

Joël Godin a laissé entendre que l’ouverture de chacun des côtés du nouveau pont Champlain a intentionnellement été retardée pour coïncider avec la fête nationale et la fête du Canada.

«Je suis convaincu que le pont aurait pu être ouvert avant, et il faut être dupe de croire que les circonstances ont fait en sorte que les travaux ont fini le 23 juin au soir», a-t-il dit, soulignant qu’il était normal pour les partis politiques de «profiter des occasions», mais qu’il ne fallait pas «le faire au détriment des citoyens».