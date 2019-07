Mathieu Turcotte quitte les Chevaliers de Lévis pour les Voltigeurs de Drummondville

Les Chevaliers de Lévis devront se dénicher un nouvel entraîneur-chef. À la barre de l’équipe midget AAA depuis 2015, Mathieu Turcotte a accepté un poste d’adjoint chez les Voltigeurs de Drummondville avec lesquels il effectuera un retour dans la LHJMQ.

Turcotte épaulera donc Steve Hartley derrière le banc de l’équipe du Centre-du-Québec dont le personnel hockey a été pratiquement revampée au grand complet depuis l’élimination en demi-finale aux mains des Mooseheads d’Halifax.

Les Voltigeurs ont aussi annoncé vendredi l’arrivée d’Alexandre Guérard au sein du personnel d’entraîneurs, lui qui agissait comme adjoint avec le Titan d’Acadie-Bathurst lors de leur conquête de la coupe Memorial au printemps 2018. Quelques semaines après ce sacre, le jeune entraîneur de Québec avait effectué un retour comme adjoint avec le Blizzard du Séminaire Saint-François au niveau midget AAA.

Un nouveau défi emballant

La dernière campagne a été éprouvante pour Turcotte, qui a conduit les Chevaliers à la meilleure saison de l’histoire du hockey midget AAA grâce à 41 victoires en 42 rencontres avant qu’ils ne subissent une élimination crève-cœur en demi-finale contre les Lions du Lac Saint-Louis. La défaite a été dure à avaler, tant pour le pilote de 34 ans que pour ses joueurs, qui ont eu du mal à expliquer ce qui avait pu causer leur perte.

«Je ne cherchais pas à tout prix à retourner dans le junior majeur, mais c’était important pour moi de travailler avec des gens qui ont de l’expérience et avec lesquels je pourrais continuer mon développement comme entraîneur. Steve a de l’expérience et il a gagné la coupe Memorial, il y a Philippe Boucher et Denis Gauthier. C’était des raisons déterminantes.

«Puis, les 35 victoires consécutives et la fiche 41-1 ont pu peser dans la balance. D’aller chercher un meilleur rendement, ce serait difficile. C’est pour ça que je me sentais prêt à relever de nouveaux défis dans une ligue supérieure», a réagi Turcotte au bout du fil.

Mieux outillé

Turcotte n’en sera pas à ses premiers pas dans la LHJMQ puisqu’il avait rempli les mêmes fonctions à Val-d’Or et à Chicoutimi avant de prendre les commandes du club lévisien. Il débarquera cependant à Drummondville avec davantage d’outils dans son coffre.

«On a parlé hier soir [jeudi soir] les trois ensemble en conférence téléphonique et Steve a mentionné qu’il a embauché un entraîneur-chef du midget AAA. Il m’encourage à penser comme ça [...] J’ai beaucoup appris et cheminé. J’amène plus d’expérience comme adjoint que j’aurais pu le faire avant», a souligné le principal intéressé dont les prochaines semaines serviront à déménager la petite famille dans sa nouvelle ville d'adoption.

Heureux d’avoir mis la main sur ces deux têtes de hockey de «qualité», le directeur général des Voltigeurs, Philippe Boucher, a pris soin de spécifier que l’embauche de Turcotte ne doit pas être perçue comme une menace potentielle à l’égard d’Hartley.

«Pas du tout. On a eu ces conversations-là, Steve et moi. Steve veut aussi avancer dans le hockey et je suis là pour l’encadrer. Ça n’a pas été une année facile quand tu essaies et que les choses ne fonctionnent pas. Il n’y a juste une équipe qui gagne. Il ne voit pas ça comme ça. Je n’ai imposé personne et Steve était très à l’aise avec le processus. J’ai vraiment aimé les entrevues et c’est un bon mix pour notre équipe», a dit Boucher.