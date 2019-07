Petits plaisirs glacés

Les desserts glacés s’apprécient douze mois par année, mais pendant l’été, on ne peut pas s’en passer !

Sucettes estivales

Photo courtoisie, Walmart

Que serait l’été sans sucettes glacées ? Ce petit bonheur des petits et des plus grands ! Puisque l’ananas et le melon inspirent la fraîcheur et le soleil, pourquoi ne pas préparer des sucettes maison aux formes fruitées ? Lékué suggère cet ensemble de quatre moules en silicone empilables, dotés d’un couvercle. Faciles à remplir de votre jus préféré et à ranger au congélateur !

S’amuser pour déguster

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

Jouer avec la nourriture n’aura jamais été aussi amusant et les enfants s’empresseront de dépenser leur énergie avant de déguster leur crème glacée. Celle-ci aura été concoctée grâce à leur entrain et à cette boule (20 cm de diamètre) faite de matières alimentaires de qualité, sans BPA, qu’ils pourront faire rouler et attraper. Il suffit de verser la crème, le sucre, la vanille dans un des récipients, puis de la glace et du sel dans l’autre, avant de s’amuser avec la boule pour obtenir ce délicieux péché mignon estival. Donne 475 ml.

Desserts glacés

Photo courtoisie, Stokes

Cet outil électrique polyvalent 3-en-1 de Thinkkitchen est doté de cinq embouts différents qui servent à râper, hacher, trancher et émietter des légumes pour faciliter l’élaboration de vos repas. Au moment du dessert, l’appareil, qui fonctionne à l’aide d’un seul bouton, concocte du yogourt glacé et du sorbet. Il s’agit d’un incontournable de l’été !

Sandwichs maison

Photo courtoisie, Ricardo Cuisine

Concoctez de délicieux sandwichs à la crème glacée maison avec ce moule en silicone Ricardo qui réalise quatre friandises glacées en même temps. Permettant une cuisson sécuritaire et un démoulage facile, il est doté d’une spatule pratique pour bien étendre la crème glacée à l’intérieur.

Photo courtoisie, Ricardo Cuisine

Amusez-vous à marier vos parfums de glace et de biscuit préférés. Recettes incluses. Va au lave-vaisselle.

Cônes rafraîchissants

Photo courtoisie, Stokes

Les personnes nostalgiques du temps où elles salivaient devant un cône de glace pourront en préparer à nouveau à l’aide de cette machine à granités. Fabriquée en plastique et acier inoxydable, la machine électrique est munie d’un interrupteur de sécurité et possède un pied à ventouse. Les glaçons de taille standard, une fois bien concassés, garniront le cône en plastique réutilisable. Aromatisez le tout et dégustez !