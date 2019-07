L’école est derrière nous, l’été est devant nous, et tout le monde aura envie de se régaler de ce dessert maison si facile à préparer. Vous verrez, il est bien meilleur que les pops glacés aux couleurs fluo, bourrés de sucre et d’additifs. Enfin un popsicle à la fois santé et ludique pour les enfants... sans oublier les grands enfants que nous sommes tous, évidemment !

Ingrédients

Portions : 4 à 6 | Préparation : 15 min | Repos : 4 h

2 tasses de jus de canneberges blanches, divisé (voir note)

1 sachet de 7 g de gélatine neutre (de type Knox)

4 fraises

1 kiwi

1 mangue

Préparation

Dans une grande tasse à mesurer, verser ¼ tasse de jus de canneberges. Ajouter la gélatine et laisser gonfler 1 minute. Chauffer au four à micro-ondes 40 secondes pour faire fondre la gélatine. Mélanger et ajouter le reste du jus. Couper les fraises, le kiwi et la mangue en tranches fines. Coller les tranches de fruits sur la paroi des moules à sucettes glacées puis remplir avec le jus. Le nombre de pops varie selon la capacité des moules. Congeler au moins 4 heures. Au moment de servir, passer le moule sous l’eau chaude pour faciliter le démoulage.

Valeurs nutritives

Calories : 97

Protéines : 2 g

Lipides : 0 g

Glucides : 23 g

Fibres : 1 g

Sodium : 12 mg

Note

Vous pouvez facilement remplacer le jus de canneberges par du jus de pommes ou de la limonade. Même chose pour les fruits : choisissez ceux que vous préférez ! La gélatine prévient la formation de cristaux et rend la texture du pop plus soyeuse, une fois qu’il est congelé. Comme si vous mangiez un jello congelé !

Les pops se conservent un mois au congélateur.

Chaque semaine, retrouvez la nutritionniste Geneviève O’Gleman dans les pages du cahier Zeste. Vous pouvez aussi la lire dans son magazine web Savourer.ca.