Pour des projets porteurs dans Limoilou

La Caisse Desjardins de Limoilou a dévoilé, lors d’une activité de remise tenue le 19 juin dernier à la Maison de la famille de Québec, les 23 projets qui ont obtenu un soutien financier dans le contexte du dernier appel de projets au Fonds d’aide au développement du milieu, ainsi que les 5 organismes récipiendaires du programme « J’utilise ma caisse, j’aide mon milieu ». Les organismes présents se sont partagé 203 064 $ en contributions financières provenant du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse, qui serviront directement à réaliser des projets porteurs pour la population. Renseignements au www.desjardins.com/caisselimoilou.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Micheline Laroche et Robert Brousseau, de Québec (Neufchâtel), célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple a deux enfants, Danny et Kathy (son conjoint Simon) ainsi que deux petits-enfants Antoine et Jérémy. Toute la famille et les amis(es) les félicitent.

50 ans d’amour

Photo courtoisie

Félicitations à Louisette Aubin et Raoul Laflamme de Saint-Lazare de Bellechasse qui célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Parents et amis seront réunis demain pour célébrer l’événement.

Événement Pro-Hockey

Photo courtoisie

Une soixantaine d’amateurs de hockey, jumelés à une vingtaine de joueurs actifs et retraités de la LNH, ont vécu une expérience unique lors de la 5e édition du Pro-Hockey, tout en soutenant la lutte aux cancers urologiques et de la prostate. Organisé et au profit de la Fondation du CHU de Québec, le Pro-hockey 2019, présenté au Complexe Les 3 glaces le 14 juin dernier, a permis de remettre 146 000 $ à l’équipe d’urologie-oncologie du CHU de Québec-Université Laval. Sur la photo, le comité organisateur du Pro-Hockey 2019 en compagnie de Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction, Fondation du CHU de Québec.

Célèbre ta vie !

Photo courtoisie

Les Journées Michel-Sarrazin, présentées cette année du 9 au 13 juin derniers par la Fondation St-Hubert, proposaient cinq jours de rassemblement sous le thème « Célèbre ta vie ! » pour mobiliser la communauté autour de l’œuvre Michel-Sarrazin et recueillir des dons. Présenté sous la coprésidence d’honneur d’Alain Guay, président de Caron & Guay et François Pelchat, associé, vice-président location et marketing d’Immostar, l’événement a permis de remettre 139 450 $ net à la Maison Michel-Sarrazin. Sur la photo, de gauche à droite : Alain-Philippe Lemieux, directeur général de la Maison Michel-Sarrazin, Alain Guay, coprésident d’honneur, Jocelyne Guay, présidente du CA de la Maison Michel-Sarrazin, François Pelchat, coprésident d’honneur et Nathalie Côté, directrice générale de la Fondation Michel-Sarrazin.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mariana Mazza (photo), humoriste québécoise d’origine uruguayenne et libanaise, 29 ans... Andréanne A. Malette, auteure-compositrice-interprète, 31 ans... Alexander Radulov, attaquant des Stars de Dallas (LNH), 33 ans... Gaétan Barrette, médecin, député de La Pinière, 63 ans... Dany Aubé, chanteuse québécoise, 72 ans... Pierre-Marc Johnson, juriste et médecin, avocat-conseil chez Lavery, 73 ans... Guy Latraverse, imprésario et producteur québécois, 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 juillet 2018. Claude Lanzmann (photo), 92 ans, cinéaste, réalisateur du monumental film Shoah, écrivain, philosophe et journaliste français... 2016. André Montmorency, 77 ans, comédien et metteur en scène québécois... 2008. Jean-Guy Chapados, 65 ans, musicien québécois... 2007. Régine Crespin, 80 ans, soprano française... 2002. Ted Williams, 83 ans, légende du baseball majeur... 1988. Claude Brunet, fondateur du Comité provincial des malades.