Pro-Hockey de la Fondation du CHU

Le 14 juin, au Complexe 3 Glaces, à Québec, quelque 60 amateurs de hockey ont participé au 5e Pro-Hockey organisé par la Fondation du CHU de Québec afin de soutenir la lutte contre les cancers urologiques et de la prostate. Les invités ont eu l’occasion de se mesurer à une vingtaine de joueurs connus de la LNH, notamment David Desharnais, Mark Barberio, Steve Bernier, Yannick Lehoux et Alain Côté. L’événement a permis de recueillir une somme de 146 000$ qui permettra à l’équipe d’urologie-oncologie du CHU de Québec-Université Laval de poursuivre ses travaux de recherche sur ces cancers et sur l’amélioration des soins offerts aux personnes atteintes.

«Pour l’équipe de la Fondation, le Pro-Hockey représente une occasion unique de démontrer le côté novateur et dynamique de l’organisation, a déclaré Mme Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec. De plus, c’est une belle façon de travailler en synergie avec l’équipe médicale. Je tiens d’ailleurs à souligner l’implication remarquable des uro-oncologues qui n’hésitent pas à en faire plus pour le bien-être de leurs patients.»

Soulignons que, chaque jour, près de 70 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate, ce qui en fait le cancer le plus fréquent chez l’homme. L’équipe d’urologues-oncologues du CHU de Québec-Université Laval est dotée d’une expertise unique dans le domaine, tant en ce qui concerne les soins qu’en ce qui a trait aux avancées de la recherche. Les profits liés à l’événement Pro-Hockey permettent d’ailleurs de financer des projets de recherche novateurs, comme un essai clinique sur l’intervention nutritionnelle pré et postopératoire et la mise au point de nanotechnologies d’imagerie en quatre dimensions.

► Pour en savoir plus: fondationduchudequebec.org