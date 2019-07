QUB Radio au Festival d’été de Québec

L’équipe de QUB radio sera aux premières loges pour faire vivre à son auditoire l’ambiance qui régnera au Festival d’été de Québec. En effet, le temps de ce méga rendez-vous estival, soit jusqu’au 14 juillet, vos animateurs préférés déménagent leurs pénates sur la terrasse de l’Hôtel Château-Laurier et y assureront l’animation en direct. Rendez-vous à l’angle des rues Grande-Allée et Place Georges-V pour y rencontrer François-David, Geneviève Pettersen, Vincent Dessureault et Rose-Aimé, qui seront sur place tous les jours, de 9h à 17h. C’est le moment d’obtenir un autographe et d’échanger avec eux, mais aussi de vous inscrire au concours. À gagner: deux nuitées à l’Hôtel Château Laurier. Marie-Christine a rencontré Geneviève Pettersen. Voyez l’entrevue à l’émission, demain.

Photo courtoisie