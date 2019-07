Retard de Corey Hart: «Toute la journée, nous sommes restés sur le bout de nos chaises»

Même s’il a testé les nerfs de tout le monde en arrivant à la dernière seconde sur les plaines d’Abraham, les organisateurs du Festival d’été n’ont jamais craint que Corey Hart ne puisse se rendre à temps à Québec, jeudi soir.



« On savait que le pire qui pouvait arriver, c’est qu’il arrive pile pour le show », a confié le directeur de la programmation, Louis Bellavance, vendredi, au lendemain de cette rocambolesque soirée d’ouverture du 52e FEQ.



Or, le pire est effectivement arrivé. « Toute la journée, nous sommes restés sur le bout de nos chaises », a avoué Louis Bellavance.



Selon les plans initiaux, la vedette montréalaise, qui chantait au Japon, mardi, devait arriver à Montréal depuis Beijing en début d’après-midi, jeudi. Il était attendu à Québec aux environs de 16h, à temps pour prendre part à une entrevue devant public à 17h, au Manège Militaire.



Fiasco



Sauf que rien ne s’est passé comme prévu. Son vol a d’abord été retardé d’une heure trente. Puis, une fois à Montréal, le passage aux douanes a été, aux dires de Louis Bellavance, un fiasco. Tout comme la sortie de l’île.



À un certain moment, il a même été envisagé de transporter Corey Hart en hélicoptère jusqu’à Québec mais l’option voiture a finalement été privilégiée.



Corey Hart est débarqué sur les Plaines quelques minutes avant l’heure prévue de son concert, qui a pu prendre son envol avec une vingtaine de minutes de retard.



Pour combler l’attente, Louis Bellavance avait même demandé à Level 42 d’étirer sa performance en première partie d’une dizaine de minutes.



« Avant d’embarquer, Corey est venu me voir et m’a dit : "pardonne-moi, je n’ai pas dormi depuis trente heures mais je vais tout donner"», a raconté le programmateur du FEQ.



« Merci Corey ! »



Il n’est pas rare qu’une tête d’affiche du Festival d’été arrive à Québec quelques heures avant son spectacle. En 2013, trois membres du Wu-Tang Clan avaient même rejoint leurs collègues du collectif sur scène pendant le concert.



Il reste que la soirée du 4 juillet, dont l’affiche n’a été annoncée qu’il y a trois semaines, a donné du fil à retordre au FEQ d’un bout à l’autre. Il a même fallu trouver deux musiciens que Corey Hart ne connaissait pas du tout, a révélé Louis Bellavance.



« Il les a rencontrés une heure avant le show, ils n’avaient jamais répété avec eux. Premier contact sur la scène hier soir. Ça prend un gars drôlement volontaire et je remercie Corey Hart du fond du cœur parce que ça aurait été beaucoup plus facile pour lui de dire non merci. »