L’ancien footballeur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et analyste au réseau ESPN Tedy Bruschi a subi un accident vasculaire cérébral, jeudi.

La famille de l’homme de 46 ans en a fait l’annonce dans un communiqué relayé sur Twitter.

«Hier [jeudi] après-midi, Tedy a eu un accident vasculaire cérébral, connu sous le nom de AIT [accident ischémique transitoire], a-t-elle écrit. Il a immédiatement reconnu les signes : faiblesse dans les bras, affaissement du visage et de la difficulté à s’exprimer. Tedy récupère bien et remercie les infirmières, médecins et les employés de l’hôpital Sturdy Memorial.»

Il s’agissait du deuxième accident vasculaire cérébral de Bruschi, qui en avait subi un en 2005, alors qu’il jouait toujours dans la NFL.

Le secondeur a évolué pour les Patriots de 1996 à 2008, récoltant notamment 735 plaqués, 30,5 sacs du quart et 12 interceptions. Il a remporté le Super Bowl en 2002, 2004 et 2005.