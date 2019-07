C’est aujourd’hui que le Tour CIBC Charles-Bruneau se termine. Au total, plus de 850 cyclistes ont participé à l’un des 10 différents parcours organisés aux quatre coins de la province et s’impliquent pour faire avancer la recherche afin de vaincre les cancers pédiatriques. Ensemble, ils auront roulé sur une distance de plus de 2345 km. L’objectif: surpasser les 4,5 M$ recueillis l’an dernier. Plusieurs personnalités de Québecor appuient Pierre Bruneau et la Fondation depuis longtemps, dont Pierre Jobin, Hugo Giroux et Louis Jean, porte-parole du parcours de la Guérison. De nombreux investissements ont été faits par la Fondation Charles-Bruneau afin d’améliorer les soins et les traitements offerts aux enfants atteints de cancer.

Photo courtoisie

Tout au long de l’événement, les cyclistes ont chacun été jumelés à un enfant atteint d’un cancer ou en rémission. En tout, 60 enfants ont été jumelés. Depuis le tout premier Tour, en 1995, pas moins de 29 M$ ont été amassés par la Fondation. Ces sommes servent à concrétiser plusieurs projets partout au Québec. Dans la région, un don majeur de 5 M$ a permis au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval de réaménager son unité d’oncologie pédiatrique. La construction a été complétée en novembre 2018.

Photo courtoisie

La Fondation Charles-Bruneau à l’œuvre depuis près de 30 ans

Depuis 28 ans, 15 M$ ont été investis en recherche et 40 M$ ont été investis pour la construction, l’aménagement et l’équipement d’un centre et de trois unités d’oncologie pédiatrique Charles-Bruneau au Québec. Ainsi, tous les enfants atteints de cancer au Québec sont traités dans un Centre ou une Unité Charles-Bruneau.

► Pour en savoir plus sur l’œuvre de la Fondation: charlesbruneau.qc.ca.