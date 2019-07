Trop peu trop tard pour les Capitales

Les Miners de Sussex County ont eu le dessus sur les Capitales de Québec vendredi soir, au Stade Canac, alors qu’ils ont remporté un match très défensif par la marque de 3 à 2. Il aura fallu attendre la septième manche pour voir le premier coup sûr des locaux.

Il faut dire que le partant des visiteurs, James Campbell (2-0), a été absolument intraitable. Il n’a accordé qu’un point mérité sur un coup sûr, et il a retiré sept frappeurs sur des prises en six manches et un tiers de travail.

«Il nous a surpris par son étoffe. Il lançait des balles de 91 à 94 miles à l’heure. On ne savait pas à quoi s’attendre et ça a pris plusieurs tours au bâton pour comprendre ce qui se passait. On s’est quand même bien battus, on a essayé de revenir en fin de match, mais c’était trop peu trop tard», a observé le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini.

Au monticule pour les «Caps», le Canadien Scott Richmond (3-4) s’est tout de même très bien débrouillé, malgré le circuit de deux points qu’il a concédé à Audy Ciriaco dès la première manche. Au total, il a cumulé quatre coups sûrs, deux points mérités et passé sept joueurs dans la mitaine avant de rentrer au banc après sept manches.

Le diable est dans les détails

Le moindre petit détail était important dans cette rencontre. Un total de seulement sept balles a été envoyé en lieu sûr pour les deux équipes.

L’erreur de Jesse Hodges, le nouveau venu des «Caps» au poste de troisième but, aura été celle de trop. En troisième manche, il a effectué un relais beaucoup trop haut au premier but qui a mené au point gagnant des Miners. Il s’est tout de même fait pardonner en permettant à Stayler Hernandez de faire le tour des sentiers.

Les Capitales pourront prendre leur revanche contre Sussex County dès samedi soir lors d’un programme double qui débutera à 17h au Stade Canac. Le premier des deux matchs reprendra là où les deux équipes l’avaient laissé le 27 juin dernier, alors qu’il y avait une demi-manche et deux retraits de complétés. Patrick Scalabrini devra regarder la partie des estrades puisqu’il avait été suspendu pour cette rencontre, il y a un peu plus d’une semaine.