U20 : six Québécoises sur l'équipe canadienne

Six Québécoises ont été sélectionnées pour faire partie de l’équipe canadienne de soccer des moins de 20 ans qui participera à une série de trois matchs amicaux du 9 au 16 juillet en Angleterre.

Les défenseures Julianne Vallerand (AS Varennes), Élisabeth Tsé (Phénix des Rivières de Québec), les milieux de terrain Marika Guay (AS Châteauguay), Chloé Minas (CS Monteuil) et Lara Kazandjian (CS Lakeshore) ainsi que l’attaquante Jessica De Filippo (CS Lakeshore) se mesureront deux fois à l’Angleterre en plus d’affronter l’Irlande du Nord pendant ce séjour outre-mer.

Au total, 20 filles ont été choisies par Canada Soccer. Il s’agira de l’une des premières étapes menant à la sélection de l’effectif qui endossera le maillot rouge lors de la prochaine Coupe du monde féminine des moins de 20 ans qui aura lieu en 2020. Seules les athlètes nées en 2000 ou plus tard pourront participer à l’événement.