Un coup d’épée dans l’eau

J’ai beaucoup aimé entendre et lire dans les derniers jours les commentaires des recruteurs Patrick Lachance des Flames de Calgary et Luc Gauthier des Penguins de Pittsburgh à propos de leurs sélections de premier tour, les Québécois Jakob Pelletier et Samuel Poulin. C’est drôle, parce qu’à Montréal, on n’entend jamais Donald Audette ou Serge Boisvert dans les médias. Ils n’ont pas le droit de parler, en fait. Chaque année, on nous sort la même rengaine que les meilleurs espoirs québécois étaient sur la liste du CH, mais qu’ils sont partis avant que le Tricolore n’ait eu la chance de les réclamer. A-t-on peur d’en repêcher depuis l’échec Louis Leblanc ? Si c’est le cas, j’aurais envie de dire au Canadien : repêchez-en trois par année ! Il faut faire confiance au talent d’ici. Chapeau aux Flames et aux Penguins de l’avoir fait.

Les Rangers de New York ont lancé un très gros message en mettant sous contrat l’excellent ailier russe Artemi Panarin le 1er juillet. Le nouveau président de l’équipe, John Davidson, n’est pas dans la Grosse Pomme pour y faire du tourisme. Les Rangers seront à prendre au sérieux, également avec la sélection de Kaapo Kakko au dernier repêchage. Et ils ne seront pas les seuls dans l’Est puisque plusieurs autres formations se sont améliorées, dont les Devils du New Jersey, qui ont ajouté la future vedette Jack Hughes ainsi que PK Subban et Wayne Simmonds. Les Leafs, eux, ont décidé de bouger pour faire l’acquisition de Tyson Barrie de l’Avalanche. Pendant ce temps, à Montréal, on a peur de payer et on se contente de joueurs « gratis » sur le marché des joueurs autonomes...