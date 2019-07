La pause du match des étoiles de la Ligue Canam arrivera à point pour les Capitales de Québec le 8 juillet. Après une séquence de 14 parties en 12 jours, les joueurs qui ne participeront pas à l’événement auront droit à un repos bien mérité de trois jours.

«Ça va faire du bien à tout le monde. Avec le mauvais début de saison qu’on a eu, ça va permettre aux gars de se reposer, recharger leurs batteries et repartir du bon pied», a indiqué le gérant de l’équipe, Patrick Scalabrini, avant la rencontre de vendredi soir.

Les «Caps» amorceront ensuite leur deuxième moitié de saison le 11 juillet, au domicile des Jackals du New Jersey, pour la première confrontation d’une série de quatre.

Une pente abrupte à remonter

La troupe de Scalabrini avait 13 matchs de retard sur les Miners de Sussex County au premier rang de la ligue, avant celui de vendredi, et 4,5 sur les Champions d’Ottawa qui occupent la quatrième et dernière position pour accéder aux séries. Il va sans dire que les résidents du Stade Canac devront bûcher pour espérer faire partie des affrontements d’après saison.

En fait, selon les statistiques actuelles et si la tendance se maintient, la formation québécoise devrait gagner 30 de ses 52 matchs restants pour subtiliser la position des hommes de Sébastien Boucher. Toutefois, bien des choses peuvent arriver en une demi-saison et le gérant des bleu-blanc-jaune préfère y aller un match à la fois.

«C’est sûr qu’on veut trouver une façon de se glisser au quatrième rang, mais on ne veut pas regarder aussi loin que ça. Pour l’instant, on se concentre sur les prochaines séries à venir. Mais avec l’équipe qu’on a maintenant et les blessés qui reviennent au jeu, on est confiants.»

D’ailleurs, Scalabrini s’est trouvé un nouveau joueur de troisième but en Jesse Hodges. Faisant partie des filiales des Cubs de Chicago dans la MLB depuis sept ans, le Canadien a atteint le niveau AA depuis l’an dernier. À sa meilleure saison dans les mineures, il a maintenu une moyenne au bâton de ,287. Le gérant ne cache pas que la principale raison pour laquelle il l’a signé est de pourvoir un poste vacant durant les Jeux panaméricains.