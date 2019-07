Week-ends fous au camping

Jusqu’au 3 août 2019, le chanteur Robby Johnson s’associe avec le Camping Coop des Érables de Montmagny pour présenter 13 spectacles de grands noms de la musique québécoise. Le 3 août, il y présentera notamment le spectacle de sa tournée Hot Summer Tour. Demain et dimanche, ne manquez pas le spectacle hommage à AC/DC ainsi que la prestation de Karma Kameleon. Seront également de passage: Guylaine Tanguay, France d’Amour ainsi que le Black Magic Band, le Pic Blanc Band et les Poffin. Programmation et achat de billets: campingcoopdeserables.com

Photo courtoisie

Photo courtoisie