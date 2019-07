THIBAULT, Lise



À l'IUCPQ, le 20 juin 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Lise Thibault, fille de feu monsieur Charles Thibault et de feu dame Marie-Ange Thibault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit à partir de 10 heures. Elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : feu Micheline (Lévis), Claude et Claire (Réjean); ses nièces : Nathalie (Ken) et Mona (Martin) : ses neveux Martin (Sonia) et Maxime (Josiane); ses petits-neveux et nièces : Marie-Christine (François), Andrew, Alicia-Jade, Jérémy, Clément, Antoine, Mathilde, Léanne et Laurence, son arrière-petite-nièce Ève ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3eme étage du Pavillon Notre-Dame de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec QC, G1V OB8. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.