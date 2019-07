5 randonnées incontournables près de Montréal

Faut-il vraiment aller loin de la ville pour se dégourdir les jambes ? Pas du tout ! Lumière sur cinq randonnées incontournables à moins d’une heure de route de Montréal.

1. Sentier Le Seigneurial – Parc ­national du Mont-Saint-Bruno

À travers les divers sentiers, on n’hésite pas à emprunter Le Seigneurial en toute saison. En plus de donner l’occasion aux marcheurs de faire le tour du lac Seigneurial, le plus grand du parc, le sentier plat de 7 kilomètres (1 h 30) permet de faire une pause dans le salon de thé, à même le bâtiment historique du Vieux-Moulin. En continuant la marche, on tombe également sur un joli pont à trois arches. Charmant !

Distance : 7 kilomètres

Niveau : facile Info : sepaq.com

2. Boucle du mont Saint-Hilaire

La réserve naturelle Gault offre toute l’année plus de 25 kilomètres de sentiers à travers une forêt mature, avec des arbres centenaires. Question de bien profiter de sa randonnée, on s’offre une boucle à travers les sentiers Burned Hill, Pain de Sucre, Dieppe et Rocky, soit un itinéraire d’environ 5 h. Sublime !

Distance : environ 11,5 kilomètres

Niveau : intermédiaire Info : gault.mcgill.ca

3. Sentier Le Haut-Lieu – Rigaud

Situé tout près de l’Ontario, aux abords de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le mont Rigaud propose plusieurs sentiers gratuits. Parmi les cinq circuits offerts, le Haut-Lieu séduira les randonneurs grâce à son magnifique panorama. Si la montée d’une soixantaine de mètres de dénivelé se fait plutôt facilement, la vue n’en est pas moins à couper le souffle. Au sommet, on peut admirer le fleuve Saint-Laurent, l’Oratoire Saint-Joseph et les Adirondacks.

Distance : 13,5 kilomètres Niveau : intermédiaire Info : ville.rigaud.qc.ca

4.L’île Sainte-Marguerite – Parc national des Îles-de-Boucherville

Photo courtoisie, Sepaq, Mathieu Dupuis

Le parc national des Îles-de-Boucherville est constitué d’une poignée de magnifiques îles à quelques kilomètres seulement de la métropole. Toute l’année, c’est l’île Sainte-Marguerite qui attire particulièrement l’attention. Il faut dire que le sentier de 7 km (environ 2 heures) qui s’y trouve donne parfois l’impression d’être en pleine forêt. Accessible à toute la famille, il offre de splendides points de vue sur le Saint-Laurent.

Distance : 7 kilomètres Niveau : facile

Infos : sepaq.com

5. Le Sommet – Parc national d’Oka

Le parc national d’Oka donne accès à cinq sentiers riches d’histoire et de végétation. Le sentier Le Sommet, partagé entre les randonneurs et les amateurs de vélo de montagne, s’adresse aux marcheurs plus aguerris.